İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Altınküre okulları, korona virüse karşı tedbirler kapsamında canlı yayın online eğitim vermeye başladı.


Öğrencilerle karşılıklı etkileşim içerisinde olan dersler canlı yayın modeliyle yapılıyor. Oluşturulan sanal dersliklerde okul bünyesinde yer alan tüm sınıflar için ders anlatılabilecek. Verilen derslerin daha kalıcı olması için canlı çekilen yayının öğrencilerle paylaşılması da hedeflendi. Canlı yayın esnasında soru sorabilen öğrenciler bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.


Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altınküre Okulları olarak Covid-19 salgını sebebiyle başlatılan bu süreçte eğitim de aksaklıklar olmaması için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Danışman öğretmenlerin koordinatörlüğünde canlı yayın desteği ile konu tekrarları ve soru çözüm günleri yapılmaktadır. Online dokümanlarla desteklediğimiz programımız öğrenci-öğretmen iletişimi ve veli-öğretmen iletişimi olarak kontrol edilmektedir.Eğitim noktasında tüm velilerimizin müsterih olmasını temenni eder, sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.