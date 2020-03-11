Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda uygulanacak korona virüs tedbirlerini paylaştıktan sonra Altınküre Okulları korona virüsüne karşı önemlerini aldı. Okul bünyesinde titizlikle yapılan dezenfekte sonrasında okul yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı.

Altınküre Okullarından yapılan açıklamada, “Okulumuzun birçok noktasına dezenfektan ürünler yerleştirmiş ve kurum içi temizlik yönetmeliğimizde gerekli değişiklikleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu süreçte gereken her hassasiyeti göstereceğimizi, siz değerli öğrencilerimize temin ederiz. Bunun yanı sıra öğrenci, öğretmen ve personel bilinçlendirmesi yapılmıştır. Siz değerli kamuoyu ve velilerimize duyururuz. Bu noktada sizlerden ricamız ateşli olan, nezle veya gribal belirtiler gösteren öğrencilerimizi okula göndermemenizi rica ederiz” denildi.