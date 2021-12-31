Altınküre Okulları öğrencilerini sanatla buluşturdu

Altınküre Okulları öğrenci ve öğretmenleri, Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) 1001 Sanat ekibi tarafından sahnelenen ‘Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyununa yoğun katılım sağladı.

Altınküre Okulları Teknokent koleji öğrenci ve öğretmenleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında İstanbul 1001 Sanat Tiyatrosunun AKM'de sahnelediği ‘Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyununa katıldı. Sanatseverler tarafından büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu sonrasında öğrenciler, 1001 Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz ve oyuncularla tanıştı. Konuya ilgili açıklama yapan Altınküre Okulları Kurumsal İletişim Koordinatörü Emine Kaynakça, “Öğrencilerimizle birlikte birçok etkinliklere katılıyoruz. Bunlardan biri de tiyatrodur. Tiyatro öğrencilerimize yaşadığı toplumun bir üyesi olma bilincini aşılar. Olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandırır. İşbirliği ve dayanışmayı öğretir ve sanata olan ilgiyi arttırır. 1001 Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz'ı ve oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutlar, Büyükşehir Belediyemizin kültür sanat etkinliklerindeki sundukları hizmetleri için çok teşekkür ederiz” dedi.