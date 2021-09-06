Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ahmet Sakarya yayımladığı mesajında, “2021-2022 eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu haftada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle uzak kaldığımız okullarımıza tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlayan çocuklarımızın bu dönemde yeni bilgi ve beceriler kazanacaklarına, bunun sonucunda başarılı olacaklarına tüm kalbimizle inanıyor ve onlara güveniyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının İlimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle, öğrenci ve öğretmenlerimizin ‘İlköğretim Haftası'nı kutluyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum” ifadelerine yer verdi.