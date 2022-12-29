Altınküre Okulları'nda bursluluk sınavı

Altınküre Okulları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabulüne 7-8 Ocak'ta gerçekleşecek Bursluluk Sınavı ile başlıyor.

Altınküre Okulları, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabulüne başladı. Bu çerçevede her yıl gerçekleştirdiği Bursluluk Sınavı bu dönemde 7 ve 8 Ocak tarihlerinde yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapılacak olan sınavın başvuruları ise 5 Ocak'a kadar devam edecek.