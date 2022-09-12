Altınküre okullarında ders zili çaldı

Altınküre Okulları'nda ders zili ile birlikte öğrenciler sıra ve öğretmenleriyle buluştu. Okul Müdürü Ümmügülsüm Aslan, yeni dönem hazırlıklarını en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve tüm öğretmen kadrosuyla daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Sakarya'da toplam 777 okulda 216 bin 900 öğrenci çalan ders zili ile birlikte sıralarıyla buluştu. Şehir genelinde 15 binin üzerinde öğretmen, öğrencileriyle buluştu. Altınküre Okulları'nda da çalan ilk ders zili ile birlikte öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başladı. Altınküre Lisesi Okul Müdürü Ümmügülsüm Aslan, “Göstermiş olduğumuz gayret ve özveriyle Sakarya'nın ve Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmaktayız. Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerin yetişmesinde en büyük pay şüphesiz ki eğitim kurumlarından geçmektedir. Yorucu olsa da en az onun kadar mutluluk veren bir mesleği icra ediyoruz. Öğrencilerimizin bilgi ile donanmış, sosyal başarısı yüksek, kendini ifade edebilen, sosyal faaliyetlerde etkin rol alabilen, hayatın her alanında başarılı bireyler olabilmeleri için ömrümüzün sonuna kadar yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.