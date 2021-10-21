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Altınküre Okullarından Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Dünya Gazeteciler Günü dolayasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayasıyla Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya bir kutlama mesajı yayımladı. Ahmet Sakarya, “Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim” dedi.

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