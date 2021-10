Altınküre Okullarından Dünya Mimarlar Günü mesajı

Her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlar Günü dolayısıyla Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, kutlama mesajı yayımladı. Ahmet Sakarya mesajında, “Mimarlar, ülkemizin her yöresinde ve her kentinde olduğu gibi, hem ulusal, hem de evrensel kişiliğini ve değerini yansıtarak dünya üzerindeki en değerli zenginliği oluşturmuşlardır. Mimarinin şehir kültürünü yansıtan en büyük güç olduğunu, tarihi ve doğal çevrenin, kent dokusunun korunması, kültürler arası saygınlığın korunması ve yaşatılması, yapılan eserlerin gelecekte unutulmaz bir eser ve marka olması için çalışan, ülkemizin ve dünyanın her köşesini ortaya koydukları mimari eserlerle milletin kültürel dokusunu kayıt altına alan mimarlarımıza çok şey borçluyuz. Mimarlığın dünya ve insanlık için öneminin bir kez daha algılandığı bu günde ilimizde görev yapan mimarlarımız başta olmak üzere tüm mimarlarımıza çalışmalarında sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam içinde başarılar diler, Dünya Mimarlık Günü'nü kutlarım” ifadelerine yer verdi.