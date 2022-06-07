Altınküre'de örnek hayır panayırı: Toplanan ücretler LÖSEV'e bağışlandı

Altınküre ana sınıfı öğrencileri ‘Lösev İçin Tasarlıyorum' projesi çerçevesinde okul bahçesinde hayır panayırı düzenledi.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle adı sıkça duyulan Özel Altınküre Okulları öğrencileri örnek bir projeye daha imza attı. Birçok etkinlikle ön plana çıkan okulda bu kez ise ‘Lösev İçin Tasarlıyorum' projesi çerçevesinde ana sınıfı öğrencileri tarafından hayır panayırı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ana sınıfı öğrencilerinin tasarladığı ürünler ve ev yapımı yiyecekler satışa sunuldu. Toplanan ücret ise LÖSEV'e bağışlandı.