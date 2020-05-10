İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde evinden ayrılan ve geri gelmeyen alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evinden ayrılan ve geri gelmeyen alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki alzheimer hastası Ş.Y. isimli şahıs, evden ayrılarak bir daha geri gelmedi. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığından 2 Astsubay 8 er, AFAD ekipleri ve mahalleden 30 kişilik gönüllü grup ile arama başlatıldı. Yapılan arama sonucunda Ş.Y., Gökgöz Mahallesi ile Teşvikiye Mahallesi arasında arazide baygın olarak bulundu. Alzheimer hastası sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.