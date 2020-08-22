İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulansla traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki traktör ile ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ters dönen traktör sürücüsü İ.S. ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ağır yaralı traktör sürücüsü Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.