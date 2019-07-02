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Ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde rahatsızlığından dolayı ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde rahatsızlığından dolayı ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı.


Edinilen bilgiye göre, Topçu Kurudere Mahallesinde 12 aylık danası rahatsızlanan Şaban Tekeoğlu isimli vatandaş ahırına veteriner hekim çağırdı. Yapılan muayene sonucu semptomların kendisini tıkanıklığa götürdüğünü söyleyen Veteriner Hekim Ufuk Altıntaş, "Yaptığımız ameliyat gayet başarılı geçti, dananın midesinden yaklaşık iki avuç kadar yatak içi yünü ve ismi cismi belli olmayan şeyler çıktı. Böyle vak'alar çok fazla görülen şeyler değil, hayvancılık yapanlar yem verirken daha dikkatli olmalılar" dedi.


Ameliyat edilen dananın sağlık durumunun iki gün içerisinde netlik kazanacağı öğrenildi.

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