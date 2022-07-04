Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti 3 buçuk saat sonra tamamen trafiğe açıldı

Kaza, sabah saat 06.40 sıralarında Hendek geçişi Çakallık mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan bebek bezi ve ıslak mendil taşıdığı öğrenilen Musab Bişi idaresindeki 47 DB 064 plakalı tır, 34 EEV 650 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile alev alan tır sürücüsü Musab Bişi, yanarak hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrol altına alınan yangının ardından jandarma ve polis ekipleri trafiği bir süre tek şerit üzerinden sağladı. Oluşan araç yoğunluğu sebebi ile bazı araçlar ise D-100 karayoluna yönlendirildi. Hayatını kaybeden tır sürücüsünün cansız bedeni ekiplerin yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı. Bölgede süren çalışmalar neticesinde kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, yolun tamamen trafiğe açılmasıyla birlikte yaklaşık 3 buçuk saat sonra tekrar normal seyrine döndü.