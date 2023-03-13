Anadolu Otoyolu'nda kaza: 5 kişilik aile ölümden döndü

Araç içerisinde bulunan 5 kişilik aile ise ölümden döndü.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 34 FEB 201 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.T. ile birlikte aynı aileden otomobil içerisinde bulunan Ü.T., A.K.T., Ö.T.T. ve Y.K. isimli toplam 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, SAKTİM ekiplerinin de desteğiyle araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.