Anadolu Otoyolu'nda otomobil takla attı: 1'i bebek 2 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde meydana gelen kazada, S.K. (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü ve 1 buçuk yaşındaki kızı E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. 1 buçuk yaşındaki E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.