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Anadolu'nun akademisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisine yeni dönemde vatandaşların yoğun ilgi gösteriyor.


Sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalarla 7. yılını geride bırakan Anadolu'nun Akademisi her dönem olduğu gibi bu dönem de yoğun ilgi görüyor. Bin 296 başvurunun alındığı Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinde, dönemin açılış dersi; yönetmen, senarist ve oyuncu Görkem Yeltan'ın Senaryo Atölyesi programıyla gerçekleşti. Kısa metraj film senaryosu yazılabilmesi noktasında teorik ve pratik çalışmaların ele alındığı derste, senaryonun yazım aşamaları incelikleriyle birlikte katılımcılarla paylaşıldı. Konu ile ilgi Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinden yapılan açıklamada, Bahar dönemi eğitim programlarına 18 farklı dersle devam edileceği belirtilirken, alanında yetkin hocalarla katılımcılara 6 hafta boyunca sosyal, akademik ve kültürel anlamda katkı sağlanacağı ifade edildi.

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