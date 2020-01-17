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Anaokulu öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde anaokulu öğrencileri atıklardan hazırladıkları kostümlerle "Geri Dönüşüm Defilesi" düzenledi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde anaokulu öğrencileri atıklardan hazırladıkları kostümlerle "Geri Dönüşüm Defilesi" düzenledi.


Kaynarca Anaokulu 4 ve 5 yaş sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan ve Kaynarca Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen defile yoğun katılım ile gerçekleşti. Geri dönüşümün önemini anlamak, eğlenceli bir şekilde öğrencilerini günlük hayat becerilerine aktarabildikleri bir geri dönüşüm defilesi etkinliği düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, "Atıklar çevreye kontrolsüz bir şekilde bırakılmaya başlayınca doğal kaynaklar hızlı bir şekilde kirletilmiştir. Bu durum bugünümüzün ve yarınlarımızı , gelecek nesillerimizi tehdit eden bir unsurdur. Sahip olduğumuz güzellikleri en temiz şekilde yarınlara ulaştırmak en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.


Çöp poşeti, plastik bardak ve tabak , gazete kağıtları, karton atıkları kullanılarak hazırlanan kostümleri giyen minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Defile katılımcılar tarafından yoğun alkış aldı.

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