Anaokulu öğretmenleri ara tatilde okulun bahçe duvarını boyadı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Erenler Anaokulu öğretmenleri ve idarecileri, okulun bahçe duvarını boyayarak güzel bir görünüme kavuşturdular.

Erenler Anaokulunda görev yapan öğretmen ve idareciler, Kasım ayı seminer döneminde “Okulumu seviyorum, bahçesini güzelleştiriyorum” projesi kapsamında, okulun bahçe duvarlarını boyadılar. Okul bahçesini çevreleyen duvarı hem içten hem dıştan çeşitli renklere boyayan öğretmenler, ara tatil sonrası, öğrencilerini rengârenk bir okulda karşılamak için yaptıkları bu çalışma ile okul bahçesini güzel bir görünüme kavuşturdular.

Erenler Anaokulu Müdürü Aziz Ercan, “okulu sevmek, toplumu sevmektir” anlayışı ile başlattıkları bu çalışma ile okul duvarlarını renklendirdiklerini, kum havuzu ve hobi bahçeleri inşa ettiklerini belirterek, öğrencilere keyif alacakları bir öğrenme ortamı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Bahçe duvarının boyanmasının ardından önümüzdeki süreçte velilerle de okul bahçesini güzelleştirmek adına çeşitli çalışmalar yapacaklarını söyleyen Ercan, çalışmada emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ettiğini belirtti.