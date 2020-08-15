Annesi telefonu elinden aldı diye kızarak kayıplara karıştı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde annesi telefonu elinden aldı diye kızan 15 yaşındaki genç kayıplara karıştı. Bir süre kendisinden haber alınamayan genç için harekete geçen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, genci evinin 1,5 kilometre uzaklığında bulunan kulübe girişinde uyurken buldu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pamukova ilçesi Kazımiye Mahallesi Bağlar mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki H.Ç. isimli genç, annesi Z.T.'nin kendisine ait telefonu elinden almasına kızarak evden ayrıldı. Bir süre gençten haber alamayan aile endişelenerek saat 18.00 gibi durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Sakarya AFAD ekipleri 9 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 adet iz takip köpeği, UMKE 7 kişilik arama kurtarma ekibi, jandarmadan ise 8 personelin katılımı ile gerçekleşen arama kurtarma operasyonuna yaklaşık 15 vatandaşta destek verdi. Gece saat 01.00 sıralarında yapılan arama çalışmaları sonuç verdi. 15 yaşındaki H.Ç., evinden yaklaşık 1,5 kilometrelik uzaklıkta bulunan bir kulübenin girişi bölümünde uyurken bulundu. Gerekli kontrolleri yapılan genç, sağlık ekipleri tarafından Pamukova Devlet Hastanesine götürüldü.