Antalya kampından dönen Sakaryaspor'da ilk antrenman

Lig'in ikinci devresinde Antalya kampından dönen Sakaryaspor, evinde ilk antrenmanına çıktı. Kamp süreci ve yeni transferlere ilişkin açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Kriterlere uyan iki arkadaşımızı aramıza kattık ama yönetim kurulunun yoğun bir çalışması var. Bunun yanında birkaç tane arkadaşımızı aramıza katacağız" dedi.

Sakaryaspor, mücadele ettiği Lig'in ikinci devre hazırlıklarına devam ediyor. Bu çerçevede Antalya'da 2 Ocak tarihinde kampa giren yeşil siyahlılar, evine döndü. Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde kamp sonrası ilk antrenmanına çıkan takım, düz koşunun ardından istasyon ve taktik çalışmalara başladı.

"Görev bilinci beni son derece memnun etti"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Kamp gayet verimliydi. İstediğimiz gibi bir kamp dönemi geçirdik. Hem oyuncuların kendi aralarındaki uyumunun arttığını hem de bizim yaptığımız çalışmalara karşı geri bildirimlerin gayet güzel olduğunu gözlemledik. Bunların içerisinde en çok beni sevindiren taraf; tempolarının ve coşkularının artması. Yapılan her şeye odaklanıp, ne istiyorsak onları harfiyen yerine getirmek istekleri ve görev bilinci beni son derece memnun etti" dedi.

"Birkaç tane arkadaşımızı aramıza katacağız"

Transferler hakkında konuşan Özbalta, "Bir iki arkadaşımız aramıza katıldı. Buraya gelecek oyuncuların devre arasında bu formayı terletip, takımı belli noktaya getiren ve emek sarf eden arkadaşlarımıza katkı sağlayacak hem oyunsal hem de iş ahlakı, kişilik anlamında oyuncular olmasına çok özen gösteriyoruz. Günümüzde biliyorsunuz birkaç yıldır kısır bir döngünün içerisine girildi. Devre arasında hiç kimse kendine uyum sağlamış iyi oyuncularını vermek istemedikleri gibi, rakip takımlar da bunu istemiyorlar. O anlamda bazı sıkıntılar yaşanıyor ve bir bütçe durumu var. Herkes bu bütçesini ayarlamak durumunda. Bülent Uzun ve Mehmet Akyüz arkadaşımız biraz önce söylediğimiz kriterlere uyan iki arkadaşımızı aramıza kattık ama yönetim kurulunun yoğun bir çalışması var. Bunun yanında birkaç tane arkadaşımızı aramıza katacağız. Önümüzde iki gün sonra oynayacağımız Göztepe müsabakası var. Bu çocuklar ilk yarı çıktı oynadılar, bazı olumsuzlukları yaşadılar. Hepimiz bunun bilincindeyiz ama 28 tane golü atan takımdı, alınlarının akıyla oraya gidecekler, oradan da kazanarak buraya dönecekler. Buna da inancım sonsuz" diye konuştu.