Apartmanın çatısından düşen kar kütlesi faciaya yol açıyordu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısından yola düşen kar kütleleri faciaya yol açıyordu. Kar kütlelerinin yola düştüğü esnada sokaktan geçmekte olan köpeklerin korkarak kaçıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. 5 katlı apartmanın çatısının üzerinde biriken kar kütleleri yola düştü. O esnada yoldan kimsenin geçmemesi ise ihtimal bir facianın önüne geçti. Sokağa düşen kar kütleleri güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; vatandaşın yoldan geçmesinin hemen ardından bir miktar kar kütlesinin yola düştüğü. Bunun ardından ise daha büyük bir kar kütlesinin aynı yere düşmesi ve o esnada sokaktan geçen bazı köpeklerin korkarak kaçıştığı anlar yer aldı.