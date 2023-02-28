Araç içerisinde çıkan tartışmada silah patladı, bir kişi öldü: 3 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arabada çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir genç, kasıklarından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, araç içerisinde bulunan Bahadır Malçok (23) ve isimleri henüz öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından araç içerisinde silah patladı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesinin ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kasıklarından vurulmuş şekilde ağır yaralı bulunan Malçok, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 23 yaşındaki genç buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, inceleme sürüyor.