İhlas Haber Ajansı

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Araç kiralama şirketinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde araç kiralama şirketinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde araç kiralama şirketinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde sabah saatlerinde A.U.'ya ait araç kiralama şirketinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerince bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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