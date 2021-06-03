Aracın motor kısmına giren yavru kedi sanayide kurtarıldı

Sakarya’da park halinde olan otomobilinin motor kısmına giren kediyi fark eden kişi soluğu sanayide aldı.
Sakarya'da park halinde olan otomobilinin motor kısmına giren kediyi fark eden kişi soluğu sanayide aldı. Çekici yardımıyla sanayiye götürülen aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor kısmına kedi girdi. Aracına bindiği esnada gelen sesler üzerine otomobil sürücüsü bölgeye çekici çağırdı. Çekici yardımıyla otomobil, Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayii'ne getirildi. Sanayide bulunan bir oto lastik dükkanında lifte konulan aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, ustalarca kurtarıldı.