Sakarya'da kadın sürücü aracını park ettiği yerden almaya gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aracının park görevlisi tarafından çizilme anını kamera kayıtlarından saniye saniye izleyen kadın şoför, konu ile ilgili şikayette bulundu.

İddialara göre, İlknur Şahin adlı sürücü, Soğanpazarı mevkinde park ettiği aracını almaya geldiğinde aracının boydan boya çizildiğini görünce şoke oldu. Etraftaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Şahin, görüntülerde 2 park görevlisinin aracının başına geldiğini ve park görevlilerinden birinin elindeki aletle aracın sağ kapısından şoför kapısına kadar çizdiğini gördü. Yaşanan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüyü izleyen İlknur Şahin görevliden şikayetçi oldu. Park görevlisi suçlamaları ret edince, Şahin'in kayıt altına alınan görüntülerle adli mercilere başvurduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay sonrası Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin harekete geçerek otopark görevlisinin park halindeki aracı çizdiği iddiaları ve görüntüler üzerine idari soruşturma başlattığı öğrenildi.