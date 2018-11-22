Aralık Mahallesine 6 bin 280 metrelik içmesuyu hattı yapıldı

Çalışmalar kapsamında daha önceden Serdivan Aralık Mahallesi'nde içmesuyu altyapısını yenilemeye yönelik bir çalışma başlattıklarını hatırlatan SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, “Bölgedeki ilk çalışmalarımızla Aralık'ın köy olduğu dönemlerde inşa edilen ve ciddi sıkıntılara neden olan içmesuyu altyapısının bir kısmını yenilemiştik. Mahallemizin diğer alanlarında da içmesuyu hatları inşa ederek Aralık Mahallesi'nin içmesuyu şebekesini baştan sona yenilemiş olduk” diye konuştu.

“Yatırımlar sürecek”

Çalışmalara ilişkin detaylar paylaşan Ercan, “Şehrimizde dayanıklı ve sağlam içmesuyu ağının uzunluğunu her geçen gün daha da arttırıyoruz. Serdivan Aralık Mahallesi'nin köy olduğu dönemlerde inşa edilen en az 30 yıllık hatları küçük çaplı oldukları için basınç yetersizliği sorunu yaşanıyordu. Şebeke ihtiyaçları karşılamıyor ve sık sık arızalar ortaya çıkıyordu. Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde mahallenin toplam 6 bin 280 metrelik içmesuyu altyapısını ve abone bağlantılarını yeniledik. Yeni hattı devreye alarak sorunları çözüme kavuşturduk. Şehir genelinde içmesuyu altyapısına yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.