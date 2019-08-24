İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arazi aracı UTV dere yatağına uçtu: 4 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı UTV dere yatağına uçtu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı UTV dere yatağına uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.



Kaza, Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi Dereiçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tasncem Tayseer Alhamawi idaresindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada Tasncem Tayseer Alhamawi, Hanady Hastham Mahammet Alhamawi, Sultan Tayseer Alhamawi ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve özel araçlar ile yaralılar, Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.