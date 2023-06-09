Arifiye'de sağlık ocağı inşaatı çürümeye terk edildi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 yıl önce iki mahalleye hizmet vermek üzere inşaatına başlanan sağlık ocağı çürümeye terk edildi. Başlangıçtan bugüne 2 müteahhit eskiten sağlık ocağı inşaatının ne zaman tamamlanacağı bilinmezken, mahalle halkının da mağduriyet yaşamasına sebep oluyor.

Neviye ve Fatih Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin kişilik nüfusa hizmet vermek üzere 2021 yılı Ocak ayında temeli atılarak 360 günde bitirilmesi planlanan Arifiye Aile Sağlık Merkezi (ASM) temel seviyesinden öte gidemedi. Temelde kullanılan demir filizler ise paslanarak çürümeye başladı. 2021 yılı Ocak ayında 7 milyon 444 bin TL proje bedeli ile ihale edilen inşaatı, iki müteahhidin de maliyet artışları yüzünden yarım bıraktığı öğrenildi.

Fatih Mahalle Muhtarı Rahmi Aydın, siyasi parti yetkilileri ve milletvekillerine sağlık ocağının tamamlanması için taleplerini ilettiklerini hatırlatarak, “Kime söylediysek konunun Sağlık Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu dile getirdi. Elimiz kolumuz bağlı vaziyette yaklaşık 4 yıldır bir sağlık ocağının yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri de, iki mahallenin halen derme çatma bir barakada sağlık hizmetinden faydalanmaya çalıştığını belirterek, “Devletimiz komşu ilimiz Kocaeli'de devasa şehir hastanesini bundan kısa sürede tamamlayarak hizmete açtı. Ama mahallemizin bir sağlık ocağı 4 yıldır yapılmayı bekliyor. AK Parti'nin kalesi olan bir ilde basit bir hizmet binasının bu kadar uzun sürede tamamlanamamış olması hayret ve üzüntü verici” şeklinde konuştular.

Arifiye ilçesine bağlı Fatih ve Neviye Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 15 bin kişi hala daha barakadan dönme yerde aile sağlığı hizmeti alıyor.