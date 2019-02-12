Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar: 4 gözaltı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakaya Mahallesinde ikinci derece arkeolojik sit alanında bir grup define arayıcısının kaçak kazı yaptıkları istihbaratını aldı. Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyon sonucu M.S., M.G., İ.Ş ve C.Y., isimli şahıslar farklı noktalarda kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay mahallinde şahısların kazı için kullanmış oldukları çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.