ASEM'de asfalt atağı sürüyor

Serdivan Belediyesi, ASEM Mobilyacılar Çarşısı'ndaki asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen plan ve program dahilinde ilçenin her noktasında asfalt öncesi kazım, kaldırım düzenleme bordür yenileme ve asfalt serimi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İstiklal Mahallesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda 1318 metrelik yolun 712 ton sıcak asfaltla kaplandığı ifade edildi. Altyapı çalışmaları ve asfalt öncesi kazım işlemleri biten 409. sokakta sıcak asfalt serimi çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.