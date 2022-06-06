Asfalt serim işlemi Geyve'de sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt işlemine Geyve'de devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan 700 metre uzunluğundaki caddeye yaklaşık 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Asfalt serimi ve yenileme çalışmaları ilçenin diğer bölgelerinde ve 16 ilçenin tamamında devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna çok hızlı bir başlangıç yaptı. 3 yılda yapılan işlemlerin toplamında 1 milyon ton asfaltın üzerine çıkarak rekora imza atan Büyükşehir, yeni sezonda rekor seviyeyi daha ileri bir noktaya taşımak istiyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri şehrin tüm noktalarında asfalt işlemine başladı.

Güneyde sürdürülen yol bakım ve yenileme çalışması Geyve'de devam etti. İlçe merkezindeki Değirmen Caddesi'nin 700 metrelik bölümü baştan son yenilendi. Bölgeye toplamda yaklaşık 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. YOL-BAK'tan yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz 24 saat esasıyla kentin her noktasında vatandaşımıza hizmet için çalışıyor. Başladığımız yeni asfalt sezonunda yeni rekorlar için tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Geyve ilçemizde kırsalda ve ilçe merkezinde yaptığımız yenilemelerle bölgenin ulaşım ağını ciddi bir seviyeye getirdik. Hayırlı olsun” denildi.