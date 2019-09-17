Asfalt Sevinci Tekeler'de sürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Tekeler Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, asfalt programı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Rüstemler'in ardından Tekeler Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını Başkan Mutlu Işıksu yerinde inceledi. Başkan Işıksu'ya Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ve Tekeler Mahallesi Muhtarı Necdet Kabasakaloğlu eşlik etti.

Adapazarı'nda ihtiyaç tespit edilen noktalarda etkin çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Yılsonuna kadar 14 mahallemizin 114 sokağına 38 bin 125 ton asfalt atacağız. İlk çalışma Rüstemler'de tamamlandı. Hemşehrilerimizin hayatlarının daha da kolaylaşması için 27 sokağımıza 6 bin 90 ton asfalt attık. Rüstemler'den başlattığımız asfalt çalışmalarımızı şimdi Tekeler'de sürdürüyoruz. 19 sokağımıza 7 bin ton asfalt atıyoruz. Altyapısı tamamlanan sokaklarımızda sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, asfalt incelemesinin ardından Tekeler Mahallesi Muhtarı Necdet Kabasakaloğlu'nu da ziyaret etti. Kabasakaloğlu, mahallede gerçekleştirilen çalışmalar için Başkan Işıksu'ya teşekkür etti. Başkan Işıksu ise, “Kıymetli muhtarlarımızla her zaman beraberiz ve hep birlikte Adapazarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.