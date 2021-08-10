Aşı teşviki için gençlere hediyeler verilecek

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, valilik koordinesinde aşılanma yüzdesini arttırmak ve gençleri aşıya teşvik etmek için çekilişli hediye kampanyası başlattı. Bu doğrultuda aşılanma oranını arttırmak yönünde yapılan kampanya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından duyuruldu. Kampanya kapsamında ise ilk kez korona virüs aşısı olacak 25 yaş altı gençlerden 15 kişiye telefon, 30 kişiye tablet ve 50 kişiye kulaklık hediye edileceği belirtildi. Bugün başlatılan kampanya 31 Ağustos Salı günü sona erecek.