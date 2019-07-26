İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

İstanbul Büyükada’da oğlu Sadettin Sincar’ı öldüren Gaffur Karaca’nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul’un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan Selma Sincar, tahliye oldu.

İstanbul Büyükada'da oğlu Sadettin Sincar'ı öldüren Gaffur Karaca'nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul'un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan Selma Sincar, tahliye oldu.



İstanbul Büyükada'da oğlu Sadettin Sincar'ı öldüren Gaffur Karaca'nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul'un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan ve şarkıcı Deniz Seki'nin koğuş arkadaşı olan aşiret 'hanımağası' Selma Sincar (70) nakil olduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye oldu. Sincar'ı cezaevi önünde oğlu İbrahim Sincar, torunu Zeki Sincar ve akrabaları karşıladı. Selma Sincar cezaevi önünde yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun özgürlüğüme kavuştum. Oğlumun değeri vardı cezamı yattım çıktım. Arkadaşlarım çok üzüldü hep arkamdan ağladılar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.