Aşırı tuz kullanımının sağlığa zararına dikkat çektiler

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı, Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında Resmi Daireler Kampüsü Personel Yemekhanesinde aşırı tuz kullanımının sağlığa zararına dikkat çekmek amacıyla çalışma düzenledi. Yemekhaneye gelen personele üzerinde tuz kullanımına dikkat çekilen bardak sular ile broşürler dağıtıldı. Günde ortalama 5 gram (bir çay kaşığı) tuzdan fazlasının tüketilmesinin tansiyon başta olmak üzere böbreklere zarar verdiği ve çeşitli hastalıklara neden olduğu hatırlatılırken, sağlıklı yaşam için tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik uyarılarda bulunuldu.