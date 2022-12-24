‘Aslan ile Fare' oyunu minikler tarafından ilgiyle izlendi

AKM'de sergilenen ve 2 seanstan oluşan Aslan ile Fare tiyatro oyunu, minikler tarafından heyecanla izlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin konuğu bu kez çocuklar oldu. Aralık ayı programları arasında yer alan ve miniklerin büyük beğenisini kazanan Aslan ile Fare tiyatro oyunu, 11.00 ve 14.00'da olmak üzere 2 ayrı seansta gerçekleştirildi. AKM'de sergilenen oyuna miniklerin ilgisi yoğun olurken, Üç Kafadarlar tiyatro grubunun sergilediği performans da minikler tarafından büyük beğeni topladı. Yazar Tarık Şerbetçioğlu tarafından yazılan oyunda, çocukların işbirliği ve sosyal sorumluluk anlayışını geliştirmesi, kendini doğru ve etkili ifade edebilme yeteneğini kazanabilmesi ve problem çözme kabiliyetini geliştirmesi gibi birçok eğitici konu ele alınıyor.