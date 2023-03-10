İhlas Haber Ajansı

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At arabasıyla inşaat malzemelerini çalıyordu, yakalandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde at arabasıyla inşaat malzemelerini çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde at arabasıyla inşaat malzemelerini çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Yörükler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda inşaatlardan demir çalındığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören şüpheli G.K., çaldığı inşaat malzemeleriyle birlikte at arabasına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli gözaltına alınırken at arabasında yapılan aramada; yaklaşık 500 kilogram demir, çiviler ve su terazisi ele geçirildi.

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