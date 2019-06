Atıklar çöp taksiye atılacak

Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çark Caddesi'nde başlatılan temizlik seferberliği devam ediyor. Ramazan ayında, Ramazan Bayramı ve sonrasında esnafın taleplerini yerine getirerek 7/24 hizmet sunan ekipler, başlattıkları yeni çalışmayı da dağıttıkları broşürlerle esnafa anlattı.

“Adapazarı hepimizin”

Ticaretin merkezi Adapazarı'nda vatandaşların daha uygun koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gayretli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, temizlik ve düzen konusunda çalışma ve denetimlerin artırıldığını açıkladı. Çöp Taksi'lerin Çark Caddesi'nde her an göreve hazır olduğunu söyleyen Başkan Işıksu, “Adapazarı Belediyesi olarak Çark Caddesi'nde başlatmış olduğumuz temizlik seferberliğini, çevre cadde ve sokaklarda daha profesyonel ve esnafımızla daha senkronize hareket ederek yürütmeyi planlıyoruz. Bu anlamda koordineli çalışan Büyükşehir Belediyesi ve belediyemiz Zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte uyumlu hareket eden ve talepleri hızla bize ulaştıran esnafımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Zabıta ve temizlik ekiplerimiz, araçlarımız her an hazır durumda ve aktif çalışma yapıyorlar. Adapazarı hepimizin ve şehrimizi çok seviyoruz. Adapazarı insanına, hepimize bu anlamda görev düşüyor. Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehrinde inanıyorum ki hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.