Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar başlıyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek ve 3 bin metreküplük arıtma kapasitesine sahip olacak Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalara başlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin yarınlarını garanti altına alacak ve Sakarya'nın yaşam kalitesini Türkiye'de örnek hale getirecek projelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Kaynarca ilçesinde ihaleye çıkan ve çalışmalar neticesinde ihale süreci tamamlanan atıksu arıtma tesisinin önümüzdeki günlerde yer teslimi gerçekleştirilerek. Çalışmalarına başlanacak atıksu arıtma tesisi 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek.

“Sakarya'nın doğasına çok önemli bir katkı sağlayacağız”

Yer tesliminin ardından bölgedeki çalışmaların hızla başlayacağını ifade eden Yüce, “Sakarya'nın bugünü ve yarınlarını düşünerek bir projemizi daha başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kaynarca ilçesinde hayata geçireceğimiz atıksu arıtma tesisi ile bölgenin gelecek nüfus potansiyeli göz önünde bulundurulmuş ve projenin tüm detayları bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet edecek şekilde düşünülmüştür. Proje çerçevesinde 40 bin metre uzunluğa sahip olacak kanalizasyon hatlarını da ilçemize kazandıracağız. Bu hat sayesinde toplayacağımız atıksuları, sağlıklı bir şekilde tesisimize taşıyarak burada kullanacağımız üst düzey teknoloji ile arıtacağız. Arıttığımız temiz suları doğaya deşarj ederek Sakarya'nın doğasına çok önemli bir katkı sağlayacağız” dedi.

“Atıksu arıtma tesisini Esmegölü Deresi kenarında inşa edeceğiz”

Projenin detayları hakkında da bilgiler paylaşan Yüce, “Atıksu arıtma tesisini ilçede bulunan Esmegölü Deresi kenarında inşa edeceğiz. Son teknoloji kullanacağımız tesisimiz tamamlandığında günde 3 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak. Arıtma projemizin birinci kademesini 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. İlerleyen yıllarda nüfusa bağlı olarak ikinci kademe inşasını da gerçekleştirebileceğiz. Gelecek yıllarda nüfus artıkça tesisin hizmet alanı daha fazla genişleyebilecek. Böylelikle geliştirilebilen projemiz sayesinde bugün yapılan hizmet 50 yıl sonra bile vatandaşımızın kullanımında olabilecek” diye konuştu.