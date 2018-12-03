Atıksu arıtma tesisleri tek merkezden yönetiliyor

Rüstem Keleş, inşa edilen kanalizasyon hatlarıyla toplanan atıksuların dünya standartlarında arıtıldığı atıksu arıtma tesisleri için SCADA sistemi kurulduğunu açıkladı.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş şehir genelinde bulunan atıksu arıtma tesislerini kurdukları SCADA sistemi ile tek merkez üzerinden yönetmeye başladıkları bilgisini verdi. Keleş, SASKİ'nin teknolojiye yönelik yatırımlarla işletme verimliliği ve hizmet kalitesini arttırdığını, maliyetleri ise minimize ettiklerini söyledi. SCADA'nın uzaktan kontrol ve gözetlemeyi sağlayan önemli bir sistem olduğunu vurgulayan Keleş, “Şu anda şehir genelinde bulunan Karaman Atıksu Arıtma Tesisi, Karasu Atıksu Arıtma Tesisi, Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi, Hendek Atıksu Arıtma Tesisi, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi ve Geyve-Pamukova Atıksu Arıtma Tesisi'ni Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nde kurduğumuz atıksu yönetim merkezinden izliyoruz. İhalesi yapılan Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi ve proje çalışmaları gerçekleştirilen Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi'ni de tamamlandıklarında bu sistemimize entegre edeceğiz” dedi.

Sisteme ilişkin bilgiler paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Bu otomasyon sistemi ile tesislerimize uzaktan erişim, kontrol ve denetim sağlıyoruz. Aynı zamanda tesislerimizin işletme maliyetlerini de böylelikle minimize etmiş oluyoruz. Bunların arasında elektrik ve mekanik ekipman tasarrufu ile personel bazlı tasarruflar yer alıyor. Kişiye bağlı çalışma sisteminden otomasyona bağlı çalışma sistemine geçişi sağladığımız tesislerimizde anlık müdahalelerde bulunabiliyor, ortaya çıkabilecek büyük işletme aksaklıklarının yanı sıra büyük arızaların da önüne geçerek hizmetin devamlılığını sağlıyoruz” diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, “Teknolojiyi en iyi şekilde takip eden ve yenilikleri hızlıca bünyesinde faaliyete geçiren bir kurumsal yapıya sahibiz. Günümüzde teknolojik çalışmaların getirisi olan Endüstri 4.0 teknolojisini de tesislerimizde uygulanır hale getirmeyi başardık. Tesislerimizde var olan mevcut sisteme SCADA sisteminin adaptasyonunu sağlayabilmek için mevcut panoları yeni tip otomasyona uyumlu panolar ile değiştirdik. Sürecin anlık işletimini sağlamak için online ölçüm cihazlarını sisteme entegre ettik. Artık daha önce eski sistem ile manuel olarak işletilen tesislerimizi atıksu yönetim merkezimizden dijital olarak izliyor ve kontrol edebiliyoruz” şeklinde konuştu.