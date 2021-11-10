Atilla Karaoğlan, AKM'de futbolu anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sakaryalı TFF Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, sevenleriyle “Futbola Dair” söyleşisinde buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Kültür Sanat etkinlikleri dolu-dizgin devam ediyor. Sanat, spor, siyaset ve edebiyat gibi alanlarda Türkiye'nin tanınmış isimlerinin vatandaşlarla buluştuğu programlar Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) “Futbola Dair” söyleşisiyle devam etti. Sakaryalı TFF Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, sevenleriyle buluştu. Sporseverler, programda futbol ve hakemliğe dair merak ettiklerini Karaoğlan'a sordu. Başarılı hakem de soruları cevaplayıp, futbolla ilgili tecrübelerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Kültür ve sanat alanında etkinliklerimiz ara vermeden devam ediyor. Farklı alanlarda, ülkenin yakından tanıdığı başarılı isimleri halkımızla buluşturmaya ve şehrimizin insanına kültürel anlamda bilgilendirici, güzel vakit geçirebilecekleri programların hazırlığını yapıyoruz. Kasım ayı, bu etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Şehrin kültürel dokusunu güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Sakaryalıları, düzenlediğimiz birbirinden farklı etkinliklerde buluşmaya davet ediyoruz” denildi.

Kültür-sanat etkinlikleri, 11 Kasım Perşembe 19.00'da “Kural Dışı” isimli film gösterimiyle devam edecek. 13 Kasım'da “Arda ile Ceren Müzikali” isimli çocuk oyunu, 15 Kasım'da ise ünlü yazar Nurullah Genç'in “Başarı Bedel İster” söyleşisi AKM'de saat 19.00'da gerçekleştirilecek.