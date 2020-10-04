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Avda kullanılması yasak olan 10 ses düzeneği ele geçirildi

Sakarya’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yasadışı avcılığı önlemek amacı ile sürdürülen kontroller kapsamında son 3 gün içerisinde toplam 10 adet avda kullanılması yasak olan ses düzeneklerine el konuldu.

Sakarya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yasadışı avcılığı önlemek amacı ile sürdürülen kontroller kapsamında son 3 gün içerisinde toplam 10 adet avda kullanılması yasak olan ses düzeneklerine el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor. Yasadışı avcılığı önlemek amacı ile aralıksız şekilde sürdürülen kontroller esnasında avda kullanılması yasak olan toplam 10 adet ses düzeneği, son 3 gün içerisinde ele geçirildi. Ekipler; 7 adet ses düzeneği ile 3 adet ses cihazını yerleştirenlerin bulunması için çalışma başlattı.

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