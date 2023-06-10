Avrupa'nın en iyileri şampiyonluk için Sakarya'da kıyasıya yarıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası bisiklet yarışlarında heyecan BMX European Cup ile devam etti. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 26 farklı ülkeden Avrupa'nın en iyi 149 yarışçısı pedal çevirdi. 6 farklı kategoride dereceye girenler madalyaların sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Bike Fest' BMX European Cup ile devam ediyor. 17 Mayıs'tan bu yana MTB yarışları, Tour of Sakarya ve BMX Supercross Dünya Kupası ile bisiklet fırtınasının estiği Sakarya'da bugün de BMX European Cup'ta Avrupa'nın şampiyon pedalları şampiyonluk için yarıştı.

Avrupa'nın en kapsamlı tesisindeki nefes kesen mücadeleyi yüzlerce sporsever takip etti. Dünyanın dört bir yanından, Türkiye'den ve Sakarya'dan sporseverlerin ağırlandığı alanda heyecan doruğa çıktı. Yarışların ardından Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, izleyicilere sunduğu gösteri coşkuyla izlendi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yarışların bitiş düdüğünden sonra Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 15 bisikleti çekilişle hediye etti.

Uluslararası Bisiklet Birliğine bağlı Avrupa Bisiklet Birliği tarafından 6 ayrı ülkede düzenlenen BMX European Cup serileri Türkiye'de ilk kez Sakarya'da düzenlendi. 26 ülkeden 149 sporcunun katıldığı ve birçok ülkeden canlı yayınlandı. 17 Mayıs'ta başlayan Bike Fest çerçevesinde düzenlenen Tour of Sakarya, MTB Night Cup, Sakarya MTB ve UCI BMX World Cup yarışlarından sonra 10. yarış özelliği taşıyan BMX Avrupa Kupası Serisinin 9. turu başarıyla tamamlandı.

Avrupa'nın en iyi bisikletçilerinin pedal çevirdiği yarışlar genç kadınlar, 23 yaş altı kadınlar, elit kadınlar, genç erkekler, 23 yaş altı erkekler ve elit erkekler olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştirildi. BMX European Cup 9. Tur dereceleri ise şu şekilde oldu; Elite Erkekler 1. Alejandro Arboleda (Kolombiya), 2. Ruben Gommers (Belçika) ve 3. Kamren Larsen (Amerika). Genç Erkekler 1. Jason Noordam (Hollanda), 2. Albert Groppo (İtalya) ve 3. Jack Greenough (Yeni Zelenda). 23 Yaş Altı Erkekler 1. Bennett Greenough (Yeni Zelenda), 2. Marco Radaelli (İtalya) ve 3. Jakob Skrzypek (Almanya). Elite Kadınlar 1. Mariana Pajon (Kolombiya), 2. Molly Simpson (Kanada) ve 3. Elke Vanhoof (Belçika). Genç Kadınlar 1. Nicolle Mercado (Kolombiya), 2. Dominika Manikova (Slovakya) ve 3. Sabina Kosarkova (Çekya). 23 Yaş Altı Kadınlar 1. Valerie Vossen (Belçika), 2. Francesca Cingolani (İtalya) ve 3. Jui Yabuta (Japonya).