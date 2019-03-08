Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin adresi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisini ziyaret ederek eğlenceli dakikalar geçirdi. Öğrenciler ilk olarak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Sorumlusu Yılmaz Kalk'tan bilgiler aldı. Daha sonra vadi içerisinde bisiklete binme fırsatı yakaladılar. Yılmaz Kalk, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni okul ziyaretlerinin devam edeceği bilgisini paylaştı.