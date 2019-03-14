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Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde atletizmciler yarıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi bu kez de Atletizm İl Temsilciliğinin düzenlediği Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmelerine ev sahipliği yaptı.

Minik koşucular seçilebilmek için ter döktü.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi sporun farklı alanlarında da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bisiklet sporunun yanı sıra atletizmcilerin de adresi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi oldu. Atletizm İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Çocuklar Atletizm Geliştirme Projesi'nin il seçmeleri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapıldı. Minik koşucular seçilebilmek için mücadele etti.

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