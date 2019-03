Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Aydoğan Arslan, Adapazarı'nın Kuzey kısmında bulunan 8 mahalleyi daha ziyaret etti. Arslan, programının devamında ise Korucuk Mahallesi Vakıfkent'te vatandaşla buluştu.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Arslan bu kapsamda, Ozanlar Mahallesi'nde bulunan Valide Camii'nde misafir öğrencilerinde katılımıyla düzenlenen Kur'an ziyafeti ve Mevlid-i Şerif programına katıldı. Program bitiminde vatandaşlarla sohbet eden Arslan daha sonrasında Adapazarı ilçesinin Kuzey kısmında bulunan Aşırlar, Nasuhlar, Salmanlı, Karadavutlu, Örentepe, Karadere, Acıelmalık ve İkizce Müslim Mahalleleri'ni de ziyaret etti. Tarım konusunda büyük bir gerileme içerisinde olunduğu konusunda vurgu yapan Dr. Arslan, daha verimli tarım hedeflediklerini ifade ederek üretici ve çiftçinin daha çok kazanması için hazırladıkları projeleri aktardı.

Programının devamında ise Korucuk Mahallesi'nde bulunan Vakıfkent'te vatandaşlarla buluşan Aydoğan Arslan, hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgiler vererek, ‘Yepyeni bir Adapazarı' için çıktıkları yolculukta mahalleliden destek istedi. Deprem sonrası oluşturan Yenikent bölgesinin çok ihmal edildiğini ifade eden Dr. Aydoğan Arslan, “Depremin ardından toplu konutların yapıldığı bölge 20 yıldır ihmal ediliyor. Şehrin her bölgesinde sosyal ve ticari hayatı canlandıracak projelerimiz var. Ancak Korucuk-Camili ve Karaman mahallelerinde yani Yenikent Bölgesinin üvey evlat durumunu sonlandıracağız. Birlikte atacağımız adımlarla her bölge kendi avantajlarıyla öne çıkacak. Adapazarı her alanda örnek olacak” dedi.