Ayılar yiyecek bulamadıkları için yola indi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde akşam saatlerinde ilçe merkezine 1 kilometre mesafede ayılar yola indi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçe merkezine 1 kilometre mesafede kaydedilen görüntülerde yiyecek bulamadıkları için yola indikleri düşünülen ayılar yoldan geçerek ormanlık alana girdi. Geyve ile Taraklı arasındaki yolda dün akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler şok etti. Yola indikleri düşünülen çok sayıda ayı, anayolu geçerek yol kenarındaki sete tırmandı.