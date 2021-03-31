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Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, 5 kişinin ise tedavilerinin sürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, 5 kişinin ise tedavilerinin sürüyor.


Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Aydın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken Aydın'ın son 3 hafta içerisinde önce öz annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ile Emine Aydın Salih'i korona virüs sebebiyle kaybettiği öğrenildi. Aynı aileden 5 kişiden 2'sinin evlerinde, Yakup Aydın'ın Yenikent Devlet Hastanesi'nde, Hanife Aydın Dönmez ve Asiye Aydın Genç'in ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

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