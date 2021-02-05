Aynı noktada 25 dakikada iki ayrı kaza meydana geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 25 dakika arayla iki ayrı kaza meydana geldi. Kazalar çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, ilk kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plaj Caddesi Dörtyol ışıklar mevkiinde saat 18:30 sıralarında 25'er dakika arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 18:14'te ışıklar mevkiinden çarşı mevkiine seyir halinde olan Erkan A. idaresindeki 41 ABF 717 plakalı Seat markalı otomobile, sürücüsü U dönüşü yapmak isterken hızla gelen Kürşat K. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Kürşat K. yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürşat K., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesi sürürken bölgede 2'nci kaza meydana geldi

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sırasında aynı noktada 25 dakika arayla ikinci bir kaza daha meydana geldi. Saat 18:38'de ışıklar mevkiinden çarşı mevkiine seyir halinde olan 37 AT 721 plakalı otomobil, hızını alamadan karşı şeritten yan yola girmekte olan 54 ADK 045 plakalı araca çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, araca çarptıktan sonra hızla kayıplara karıştı. İki kazanın da görüntüleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, her iki kaza için de inceleme başlattı.