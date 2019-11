Azerbaycan bayrak günü SAÜ'de kutlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Topluluğu tarafından ‘Azerbaycan Bayrak Günü' etkinliği düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve her iki ülkenin Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Azerbaycan Bayrağında yer alan renkler ve şekillere dair kısa bir video izlettirildi ve yöresel danslardan ‘Naz Eleme' oyunu sergilendi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Azerbaycan halkının Bayrak Gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, iki ülkenin ortak tarihi, ortak kültürü ve ortak değerleri paylaştığını belirtti. Anadolu'nun sevgiye ve hoşgörüye dayalı bir medeniyeti ortaya koyabilmesinin en önemli özelliklerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, “Yunus Emre'nin, ‘yaratılmışı severiz, yaratandan ötürü' düsturu, Anadolu'nun dünyaya bir hediyesidir. Biz bu topraklarda taşıyla, toprağıyla, çiçeğiyle, ayıyla, güneşiyle yaratılmış olan her şeyi sevmeye hazır bir duygu, düşünce içerisinde büyütüldük. İnsanlar içerisinde de bizim duygu, düşüncemize yakın olanlar, kültürümüze, tarihimize yakın olanlar, inancımıza yakın olanlar elbette ki bir kademe daha üstte sevilmeyi hak ediyor. Komşularımıza baktığımızda ortak tarihi yaşadığımız, ortak kültürü yaşadığımız, ortak değerleri, ortak mukaddesleri yaşadığımız ülkeler içerisinde Azerbaycan'ın her zaman özel bir yeri vardır. Onlar da toprağına düşkün, onlar da bayrağına düşkün, onlar da mukaddesatına düşkün bir millettir. Aynı duygulardan, aynı kaynaklardan beslenen iki millet olarak bizler iki devlet bir millet olarak, aynı duyguları paylaşan insanlar olarak birbirimize çok daha yakın hissediyoruz. Konuşma dili bakımından da diğer Türk Cumhuriyetleriyle dilimiz çok fazla benzemediği için biraz daha zor anlaşıyoruz, anlamak için özel bir gayret gösteriyoruz. Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımızla her alanda olduğu gibi dil olarak da çok daha kolay anlaşabiliyoruz, Azerice kulağımıza çok daha ahenkli, müzik yapısı daha güzel olan bir dil olarak geliyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iki ülkenin kardeşliğinin önemine vurgu yaparak, “Bu kardeşliğin ilelebet, araya fitne ve fesat girmeden devam etmesini Yüce Allah'tan diliyorum” diye konuştu. Bahtiyar Vahapzade'nin bir dörtlüğünü okuyan Başkan Yüce, sadece Azerbaycan'ın değil bütün Türkistan coğrafyasının aynı milletin evlatları ve kocaman bir Türk ailesi olduğunu söyledi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da konuşmasında üniversitede yaklaşık 3 bin misafir öğrenci bulunduğunu, özellikle Azerbaycanlı öğrencilerin bu tür aktivitelerle üniversiteye renk katan öğrenci gruplarından birisi olduğunu söyledi. Üniversitelerin en önemli misyonlarından birisinin araştırma ve geliştirme, topluma hizmet ile eğitim olduğunu belirterek, “Eğitimi çok önemsiyoruz. Özellikle misafir öğrencilerimizin kültürel entegrasyonla birlikte iyi bir eğitim almaları halinde, memleketlerine döndüklerinde hem kendi ülkelerine faydalı olacaklarını hem de iki ülke arasında gönül köprüsünün daha da sağlamlaşmasına yardımcı olacaklarını düşünüyoruz. Azerbaycan'daki devlet üniversiteleriyle de bu yolda ilerlemek istiyoruz. Ortak projelere de inşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla önem vereceğiz. Misafir öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Hem Sakarya şehrimizden hem üniversitemizden memnun olarak ülkelerine dönmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.